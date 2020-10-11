اليوم.. بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية الحكومية

يبدأ العام الدراسي الجديد 2020 بالمدارس الدولية الحكومية، صباح اليوم، وسط إجراءات أحترازية مشددة بمختلف المدارس الدولية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير محيط المدارس، والفصول الدراسية، ومكاتب المعلمين والمدريين، على مدار اليوم الدراسي، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين.

وقالت وحدة المدارس الدولية الحكومية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنها أنهت كافة استعداداتها النهائية لاستقبال جميع الطلاب بالعام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب، في حين تبدأ الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والقومية يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر، ولن يتم تأجيل موعد بدء الدراسة، موضحة أن المواعيد التى تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى خلال الفترة الماضية سارية دون أي تغيير.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل أيام الحضور فى المدارس، مؤكدة أن خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن لحماية الطلاب وجميع العاملين بمنظومة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا.

وترصد "الوطن"، خطة حضور الطلاب في المدارس تزامنا مع العام الدراسي الجديد، وهى كالتالي:

1- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع.. وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

2- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا.. وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

3- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي: سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

4- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي: الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

وزير التعليم: خطة محكمة لمواجهة كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أنها كافة استعداداتها النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمختلف مدارس الجمهورية، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ستتابع سير العملية التعليمية بمختلف المدارس، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الوزارة وضعت خطة محكمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن هناك سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث أى أزمات، موضحاً أن أعمال تعقيم وتطهير المدارس ستتم بصورة دورية.