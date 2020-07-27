تفاصيل محاضرة personal branding من وزارة الشباب "لتظهر إمكانياتك"

يعاني الكثيرين من عدم قدرتهم على إظهار مهاراتهم، بسبب ضعف الخبرة، لذا تقدم وزارة الشباب والرياضة محاضرة "أونلاين" تحت عنوان "personal branding"، وهي من أهم المهارات التي تحتاجها سواء في مجال العمل، أو حتى كنت طالبًا تعمل على تطوير نفسك لسوق العمل.

معني personal branding

مصطلح يعني كيفية إظهار إمكانياتك ومهاراتك التي تتميز فيها في مجال معين، ويمكن أن تجعل من اسمك علامة تجارية مميزة تعبر عنك وتكون مرتبطة في تخصصك.

كيفية المشاركة في المحاضرة؟

الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومبادرة شباب يدير شباب لذوي الهمم من خلال مشروع "طور وغير"، سوف يجري خلالها تعلم تلك المهارات، وتلك المحاضرة ستكون مترجمة بلغة الإشارة.

موعد المحاضرة

تبدأ المحاضرة يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 من الساعة 8 وحتي الساعة 9:30 مساءً، في محاضرة مميزة علي برنامج microsoft teams مع مدربين معتمدين من مايكروسوفت على مدار 90 دقيقة.

ويمكن المشاركة في المحاضرة من هنــــــــا.

التسجيل في المبادرة

المحاضرة موجهة لجميع فئات المجتمع، وخاصة من ذوى الهمم بصفتهم من أكثر الفئات تميزًا ورغبة منا في إظهار هذا التميز ليستفيد منه المجتمع كله.

ويمكن التسجيل في المبادرة من هنـــــــا.

وسيتطلب الأمر تسجيل البيانات مثل الاسم رباعي، والرقم القومي، ورقم الهاتف، للتواصل مع الطالب.