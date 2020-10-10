عارضة بـ"تراثنا" تهدي السيسي أحد منتجاتها.. والرئيس يشكرها

أهدت إحدى العارضات بمعرض "تراثنا"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتجًا من المنتجات التي تقوم ببيعها، أثناء تفقد الرئيس السيسي لافتتاح المعرض.

ومازح الرئيس السيدة، قائلًا: "ده ليه ولا لمين.. طب شكرًا"، وسط جو من الترحيب وحفاوة استقبال للرئيس.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح، اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ويُنظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

ويستمر عمل المعرض بداية من اليوم، وحتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، ويفتح يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، دون مقابل.

ويستضيف المعرض هذا العام، دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف، وخصصت أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية، من جلود وأخشاب ومعادن، والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة، تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني.