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مصر للطيران تسيّر رحلتين إلى المغرب 8 و 9 أكتوبر

كتب:

أيمن حمزة
09:58 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
مصر للطيران تُسير رحلتين إلى المغرب أيام 8 و 9 أكتوبر

مصر للطيران تُسير رحلتين إلى المغرب أيام 8 و 9 أكتوبر

أعلنت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، تشغيل رحلتين من القاهرة إلى مدينة كازبلانكا بالمغرب يومي 8 و9 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الشركة خلال بيان لها، أنه يُمكن للمسافرين من حاملي الجنسية المغربية أو حاملي الإقامات السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط فى جميع ـنحاء العالم.

وناشدت شركة مصر للطيران عملائها الراغبين فى السفر بضرورة إجراء تحليل "PCR" للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بنتيجة سلبية صادرة خلال 72 ساعة قبل موعد السفر.

كانت "مصر للطيران" قد أعلنت أنها ستسير 55 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، امستردام، وأثينا، وبودابست، وباريس، وكوبنهاجن، وروما، وفرانكفورت، ولندن، وميونخ، وميلانو، وبرلين، ولارناكا، وچوبا، ونيروبي، ودوالا، والخرطوم، والشارقة، وبغداد، وأربيل، وبيروت، والبحرين، ونيويورك، والمدينة المنورة.

كما تسير الشركة 3 رحلات إلي كل من دبي والرياض، ورحلتين إلى كل من اسطنبول، وأبوظبي، والدمام، و4 رحلات جوية إلى جدة، و8 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، و3 رحلات إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، ىأسوان وطابا، و7 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5700 راكب.

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