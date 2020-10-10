محافظ البحيرة: الكشف على 245 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار متابعة فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، بهدف علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.

وقال "آمنة" في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إنه تم فحص 245 ألف مواطن بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي.

وشدد محافظ البحيرة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة، وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة، وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.

وأشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال 164 موقع بوحدات ومراكز صحة الأسرة بالإضافة إلى 38 فريق متحرك و47 موقع ثابت بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة

وأوضح أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 فأكثر، وأن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءا، مؤكدا على أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر المبادرة حتى 31 ديسمبر 2020.

وكان اللواء "آمنة"، أعلن منذ أيام عن إنه تم فحص 41630 مواطنًا ومواطنة بنطاق المحافظة، بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، التي تهتم بالكشف المبكر على الأمراض المزمنة، وتوفير العلاج اللازم لها، وذلك عن طريق قوافل طبية تجوب قرى ونجوع المحافظة.