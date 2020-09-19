"الصحة" تطلق مجموعة قوافل طبية مجانية في المحافظات

أطلقت وزارة الصحة والسكان، 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك على مدار اليوم وغدًا، للكشف والعلاج مجانًا فى بعض التخصصات الطبية، بمحافظات (كفر الشيخ- بني سويف- الفيوم- الإسكندرية- سوهاج- القليوبية- البحر الأحمر).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتابع أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 20 و21 الشهر الجاري، في منطقتى المنشية بحري مركز كوم أمبو محافظة أسوان، ومركز طبى النصر مركز البساتين محافظة القاهرة، و5 قوافل طبية أخرى، في مناطق صندفا مركز بنى مزار محافظة المنيا، والخليج مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وزاوية سالم مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، والبشندى مركزبلاط محافظة الوادى الجديد، وبرانيس وحماطة- مرسى علم مركز مرسي علم محافظة البحر الأحمر، وذلك يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

وأضاف أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، في مناطق الكرامة مركز العريش محافظة شمال سيناء، وبنى طالب مركز الفتح محافظة أسيوط، وأبوغالب مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة.

كما سيتم إطلاق 14 قافلة طبية بمناطق الأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وقفطان الغربية مركز سمسطا محافظة بنى سويف، ومركز شباب محسن مركز المنتزه بالاسكندرية، والغنايم مركز سوهاج محافظة سوهاج، وشبشير مركز منوف محافظة المنوفية، وشطا محافظة دمياط، ونجع الحى محافظة قنا، ومركز شباب جنيفة بحي الجناين محافظة السويس، وسيدى عقبة مركز المحمودية محافظة البحيرة، والشهيد خيرى مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، ومرزوق مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، والعدوة مركز إدفو شرق محافظة أسوان، والقطرانى- غوط الوز مركز برانى محافظة مطروح، ومدرسة آل برهان بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، وذلك في يومي 23 و24 من شهر سبتمبر.