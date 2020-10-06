قوافل طبية مجانية لقرى الغربية احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة

نظمت صحة الغربية قوافل طبية لقرى مدينتي "المحلة وبسيون"، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية باستمرار القوافل الطبية والعلاجية بقري ومراكز المحافظة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا.

ووجّه الدكتور عبد الناصر حمدية، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى تنظيم ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس الكورونا المستجدة فضلا عن توعية المواطنين بدور المبادرات الرئاسية لعلاج الامراض المزمنة والإعتلال الكلوي، وصحة المرأة.

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية، إلى أن القافلة ضمت تخصصات "باطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ونساء وتنظيم أسرة وأسنان وتحاليل طبية وأشعة" وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

يذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تنفيذ ٤٠ قافلة طبية وبيطرية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار صنع بأيدينا .