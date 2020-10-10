اعتراف عصابة باستدراج شاب وقتله في الشرقية: "خدنا تارنا وصورناه فيديو"

أعدت سيدة وعائلتها، حيلة شيطانية لاستدراج شابًا وقتله بمعاونة زوجها وأقاربه أخذًا بالثأر، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، في فك غموض العثور على جثة مواطن مقتولا فى مدينة العاشر من رمضان.

وتبين من تحريات المباحث، أن المجني عليه من مدينة حلوان، وقُتل بسبب خصومة ثأرية بين عائلته وأخرى هناك، وأن سيدة استدرجته، وأعدت له كمينا، وفور وصوله عاجله آخرون بضربات حتى فارق الحياة.

البداية كانت فى قسم شرطة ثان العاشر، حيث ورد بلاغ بالعثور على جثة مواطن، وبها كدمات متفرقة، وتم تشكيل فريق بحث، وتوصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه، الذي ترتبط عائلته بخصومة ثأرية مع أفراد إحدى العائلات بحلوان.

وأفادت التحريات والتحقيقات، بأن أحد أفراد العائلة الثانية، اتفق مع عاطل من حلوان، على استدراج المجنى عليه، والتعدى عليه بالضرب، وإحداث عاهة به، نظير مبلغ 40 ألف جنيه، فاستعان العاطل بابنه وزوجة ابنه، وعاطلين من مدينة الخصوص، وخامس من الجيزة.

وتمكنت الشرطة، من تحديد أماكن تواجد وتردد المتهمين، وتمكنت من ضبط 4 منهم، وبحوزتهم هاتفين محمول أحدهم يحوى مقطع فيديو يتضمن مشاهد للواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وأدلت زوج ابن المتهم الأول باعترافات تفصيلية، بقولها إنها استدرجت المجنى عليه لمدينة العاشر من رمضان، وعقب حضوره لمكان العثور، تعدى عليه باقي المتهمين، بالضرب، مستخدمين "عصا"، وأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى تباشر التحقيق مع المتهمين، وأمرت بضبط وإحضار المتهم الخامس الهارب.