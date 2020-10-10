"مزاد علني" بدمياط لبيع 177 طن "تفاح وعين جمل وقمح" الأربعاء المقبل

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط عن قيامها بعقد جلسة مزاد علنى ( مزايدة محدودة ) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الأربعاء المقبل 14 أكتوبر 2020 فى الساعة الثانية عشرة صباحا طبقا لنص المادة رقم 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وتعديلاته وذلك لبيع 5 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة .

وأكد الإعلان أن اللوط الأول عبارة عن 6950 عبوة زيت شعر 125 ملي جرام واللوط الثانى عبارة عن 910 طرد عين جمل مقشر منشأ أمريكا بوزن بوزن 9 طن و 81 كيلو جرام واللوط الثالث عبارة عن 2184 كرتونة تفاح أصفر درجة أولى طازج محصول 2020 منشأ إيطاليا بوزن 20 طن و 39 كيلو جرام ، واللوط الرابع عبارة عن 2184 كرتونة تفاح أصفر درجة أولى طازج محصول 2020 منشأ إيطاليا بوزن 20 طن و 250 كيلو جرام، بينما اللوط الخامس عبارة عن 128 طن و 220 كيلو جرام قمح صب منشأ استراليا .

وتباع كراسة الشروط بمبلغ 300 جنية بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط والمعاينة مرة واحدة يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر المقبل من الساعه 11 حتى الساعه 12 والوزن عند الصرف تحت العجز والزيادة.

وسوف تعقد جلسة المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الأربعاء المقبل فى الساعة الثانية عشرة ظهرا ومن شروط دخول المزاد الآتي :" تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية وكراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد وسداد 100 ألف جنية تأمين المزاد وثمن كراسة الشروط 300 جنيه مصرى و حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق"

و يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع والبيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، مع اشتراط شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة .