سهام الخزوز تقدم نيللي كريم في أولى تجاربها الإماراتية

يواصل المخرج التونسي مجدي سميري بإمارة دبي، تصوير فيلمه الجديد "الثلاثاء 12" أو "Tuesday 12".

الفيلم يلعب بطولته كل من نيللي كريم وباسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطالله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداثه، من خلال قصة مدهشة عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية.

الفيلم يعتبر شهادة ميلاد لمنتجة عربية جديدة هي المنتجة الشابة سهام الخزوز، التي تحاول أن تقدم مع شركة I see media رؤية جديدة للشباب الجديد بالإمارات العربية المتحدة.

وسهام تحمل أيضا الجنسية الكندية، ودرست بها السينما، والفيلم تم تنفيذه أيضا بدعم من توفور وفيلم كوميشن أبوظبي.

الفيلم سيتم الانتهاء من تصويره قريبا، ليكون جاهزا للمشاركة في مهرجانات عالمية وعربية كبرى قبل طرحه في دور العرض في جميع أنحاء الوطن العربي.

وأكدت سهام في بيان، أنها سعيدة أن يكون أول افلامها معبرا عن رؤيتها لحياة الأجيال الجديدة من دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنت أن يصل الفيلم لكل بيت عربي واماراتي.