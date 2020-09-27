نيللي كريم معجبة بتحويل بـ"100 وش" لفيلم: "سكر" من أحب أدواري لقلبي

أشادت الفنانة نيللي كريم بقرار المنتج جمال العدل بتحويل الجزء الثاني من مسلسل "بـ 100 وش" إلي فيلم سينمائي.

وقالت نيللي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها معجبة بهذه الفكرة ومتحمسة لتقديمها، بخاصة مع النجاح الكبير للمسلسل في رمضان الماضي، وانجذاب الجمهور لشخصيات الأبطال والخطوط الدرامية.

وأضافت: "أعتبر شخصية "سكر" من أحب أدواري لقلبي، لأنه كان دور جديد عليّ لم أقدمه في السابق، حيث لم يسبق لي تجسيد دور النصابة، والحقيقة أنني أستمتعت بكواليس هذه التجربة وبالعمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري التي أعتبرها تميمة نجاحي وكذلك باقي الأبطال.

وكان المنتج جمال العدل أعلن تحويل الجزء الثاني من مسلسل بـ "100 وش" بنفس أبطاله، علي أن تخرجه المخرجة كاملة أبوذكري ويتولي السيناريست عمرو الدالي مهمة كتابته تمهيداً لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وانتهت أحداث الجزء الأول بنجاح أفراد العصابة في النصب علي باسم الأمير "لؤي عمران"، وحصولهم منه علي 850 مليون جنيه قاموا بتحويله إلي حساب عمر "آسر ياسين" في سويسرا، وذلك قبل أن يتمكن فتحي "مصطفي درويش" من النصب عليهم في 300 مليون جنيه.

ويشارك في بطولة "بـ 100 وش" علا رشدي، شريف دسوقي، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكري.