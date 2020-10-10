أصغر طالبة تحصل على الدكتوراه في "الأخبار الزائفة" بآداب المنصورة

منحت كلية الآداب جامعة المنصورة، اليوم السبت، درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، لأصغر طالبة تحصل على الدرجة بالقسم، وهي الطالبة "منى عيد محمد عيد"، وذلك عن رسالتها بعنوان "الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي حول المؤسسات الأمنية وعلاقتها باتجاهات الجمهور نحوها".

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الدكتورة سلوى العوادلي، وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب وأستاذ العلاقات العامة، وعضوية الدكتور سامي النجار، رئيس قسم الإعلام وأستاذ الصحافة، والدكتورة فؤادة عبد المنعم البكري، أستاذ العلاقات العامة المتفرغ بكلية الآداب جامعة حلوان، والدكتورة نهلة زيدان الحوراني، أستاذ العلاقات العامة المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة.

وقالت الدكتورة "نهلة الحوراني" لـ"الوطن" إن الطالبة "منى عيد محمد عيد" حصلت علي درجة الدكتوراه في عامين فقط، حيث أنهت الليسانس في دور مايو عام 2015، وحصلت علي الماجستير في عام 2018، وبعدها مباشرةً سجلت للدكتوراه في 18 سبتمبر 2018، ووافق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا على مناقشة الرسالة في 20 سبتمبر الماضي، لتكون من أصغر الطلاب الذين يحصلون على هذه درجة الدكتوراه، خلال هذه الفترة القصيرة.

وناقشت الطالبة، في رسالتها، والتي رصدت زيادة الاهتمام في الفترة الأخيرة بالأخبار الزائفة، وتأثيراتها على المجال العام، وذلك بسبب الانتشار الكثيف لمثل تلك الأخبار المضللة، التي أحالت ملايين المستخدمين إلى ملايين المنتجين أيضاً، وأصبح كل شخص متصل بالإنترنت قادراً على نشر الصور والفيديوهات والأخبار، مما نتج عنها كميات كبيرة من الأخبار الزائفة.

وأخذت الطالبة عينة ميدانية من متابعي صفحات المؤسسات الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، مكونة من 450 مفردة، ويشترط أن يكون قد سبق لهم التعرض لأخبار زائفة، وذلك للتعرف على مدى تأثير تلك الأخبار على اتجاهاتهم، ومعرفة مدى تعرضهم لتكذيب الخبر الزائف على صفحات المؤسسات الأمنية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الاستمالات العقلية المستخدمة في الأخبار الزائفة جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 43.2%، بينما جاءت الاستمالات العاطفية في المرتبة الثانية، بنسبة 37.8%، وفي المرتبة الثالثة جاءت الاثنتان معاً بنسبة 19%.