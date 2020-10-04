"شوقي" ينشر صور مدارس فترة الثلاثينيات: مكانش فيه دروس خصوصية ولا تنمر

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم العالي، بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورتين لمدرستي الزقازيق الابتدائية (فرقة الموسيقى) سنة 1928، وأخرى لمدرسة دمنهور الابتدائية سنة 1938.

وعلق "شوقي" على الصورتين قائلا: "لحظات للتفكر والتأمل، انظروا إلى هيبة المعلمين والمعلمات، انظروا إلى التزام الطلاب والطالبات، لم يكن هناك حاجة من 80 أو 90 سنة كي نجدد الخطاب الديني أو نتعلم القيم واحترام الآخر!، لم يكن هناك سوى مدارس بسيطة جدا، "تختة + طباشيرة"، كتاب الحكومة ومعلم جليل يؤدي رسالة سامية".

وتابع: "لم يكن هناك دروس خصوصية ولا كتب خارجية، ولم يكن هناك مراجع مثل اليوم، ولم يكن هناك تحرش ولا تطاول ولا تنمر ولا سب وقذف ولا قضايا ولا استغاثات وحملات وهاشتاجات وضغوط وتظلمات، ولم يكن هناك تواصل اجتماعي ولا لايك ولا شير!، كانت الناس تفتخر بالعلم وتقدر العلماء".

واختتم، "ليتنا نتعلم كما تعلم أجدادنا ....نحاول جاهدين استعادة العصر الذهبي للعلم والمعرفة ونحاول تقدير المعلمين ونحاول استعادة هيبة التعليم المصري. لنعمل معا لأن مصر تستحق ولأن أبناء مصر يستحقون".