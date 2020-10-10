أحمد فهمي يرد على معايرة "شيكا": "ما بقعدش على الدكة"

علق الفنان أحمد فهمي، على تصريحات محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، التي أكد الأخير خلالها، أن الأول "شطب فنيا"، ويسعى لاكتساب شعبية جديدة من خلاله.

وقال فهمي، لـ"الوطن": "المشطب ده بيقعد على الدكة مش بيعمل عملين وتلاتة في السنة، منهم فيلمين من أهم الأفلام اللي بيتعملوا خلال الفترة دي، وأنا لو عاوز أكسب شعبية منك علي السوشيال ميديا، هروح لواحد عنده متابعين على إنستجرام أكتر مني، مش هروح لواحد زيك مجبش ربع عدد متابعيني".

وفجر فهمي مفاجأة مدوية، بإعلانه عن طلب شيكابالا منه التوسط لدى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر، مستشهداً بالدكتور هشام العامري، الذي كان شاهداً على الواقعة، وفقا لكلامه.

وكانت "الوطن"، نشرت التفاصيل الكاملة لواقعة مشاجرة الفنان أحمد فهمي مع محمود عبدالرازق شيكابالا أثناء حضورهما حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وكشف مصدر لـ"الوطن"، تفاصيل الواقعة التي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد لقاعة الفرح، حيث التقيا مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدّث مع الفنان قائلاً: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما، بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف المصدر: استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا الذي كان واقفاً رفقة زوجته، ليفاجئ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "انت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجئ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بأبشع الألفاظ.

وكشف المصدر عن اندهاش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "انت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟" ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجّه فهمي السباب لشخص شيكابالا من دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره، وفقاً لتأكيد المصدر.

وتابع المصدر: تدخل أمير مرتضى منصور ومصطفى سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، لفهمي لتهدئته.