أحمد فهمي: شيكابالا طلب مني التوسط للعب في الأهلي.. وقوبل بالرفض

علق الفنان أحمد فهمي، على المشاجرة التي وقعت بينه وبين محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، أثناء حضورهما حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وقال "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر":"الهدف من الخناقة إن يحصل فتنة، في اتنين صحاب قدام اتخانقوا، عمري ما غلطت في جمهور الزمالك ولا رموز الزمالك".

وأضاف: "لكن الموضوع له رواسب من سنين، وقت ما كان شيكابالا في البرتغال، كنا صحاب وقتها، شيكابالا طلب مني في الفترة دي إني أتوسط له لمجلس إدارة الأهلي إنه يلعب في الأهلي".

وتابع: "كلمت هشام العامري وكان عضو في مجلس محمود طاهر، وسألته لكن قالي إحنا الأهلي وهو مش لايق على الأهلي، وأخدني بنفسي لنادي الجزيرة وقعدنا في مكتب محمود علام مدير النادي الأهلي، وطلبي قوبل بالرفض".

وكشف مصدر، لـ "الوطن" تفاصيل الواقعة التي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد لقاعة الفرح، حيث التقيا مصطفي سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلاً: "شيكا هنا.. تعالي سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف المصدر: استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا الذي كان واقفاً رفقة زوجته، ليفاجيء بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجئ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بأبشع الألفاظ.