استقبال بالورود لمرشح في كفر الدوار.. ومُسن: "مش هسيبك إلا لما أبوسك"

بوكيهات ورود وتيشرتات مطبوع عليها صوره، هكذا استقبل أهالي قرية "سراويلا" التابعة لمركز كفر الدوار، الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة، اللواء جمال عبدالعاطي، مرشح حزب الشعب الجمهوري بالدائرة، بعد دعوة من كبار العائلات هناك، ليعلنوا دعمهم وتأييدهم له، في مؤتمر انتخابي حاشد حضره المئات من أهالي القرية.

وعقب دخول "عبدالعاطي" سرادق المؤتمر الانتخابي، وإلقاء كلمة على الموجودين، وعرض برنامجه الانتخابي وشرح لإمكانياته تحت قبة البرلمان، فاجأه رجل مُسن وأمسك بيده أثناء نزوله من المنصة، وقال له: "أنا مش هاسيبك" وكررها مرارا حتى حاول بعض الحضور أن يبعدوه عن المرشح، إلا أنه أشار لهم بأن يتركوه، وتابع الرجل قائلا: "أنا مش هاسيبك إلا لما أبوسك، لأني حضرت إلى مكتبك أثناء عملك بالشرطة، وطلبت منك المساعدة في مظلمة خاصة بيا، وأنت تركت مكتبك وذهبت معي لحل مشكلتي وأنت لم تعرفني"، وهو المشهد الأبرز في المؤتمر الخاص بـ"عبدالعاطي".

وقبل نزوله من على المنصة التي جهزها له أهالي القرية لمخاطبة مؤيديه، فاجأته بعض الفتيات بباقات ورود، وأطفال وشباب يرتدون تيشرتات مطبوع عليها صورته ومكتوب عليها اسمه، وقال "عبدالعاطي" خلال كلمته: "العمل الخدمي لا يحتاج إلى منصب برلماني أو تنفيذي، ولكنه عطاء من الله يهبه لمن يشاء، وترشيحي لمجلس النواب بدافع خدمة أهالي الدائرة في الأمور التشريعية التي ستناقش تحت قبة البرلمان، وبخصوص العمل الخدمي فأنا لن أتأخر عن أحد سواء كنت نائبا أم لا".

وكانت لجنة انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، ومقرها محكمة دمنهور الابتدائية، أعلنت أسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، وبلغ عدد المرشحين الذين تم قبول أوراقهم لخوض الانتخابات 200 مرشح في 9 دوائر بالنظام الفردي، يتنافسون على 18 مقعدًا، ويتراوح عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بين الدوائر الانتخابية في المحافظة بين مقعد واحد إلى 3 مقاعد.