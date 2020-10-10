مسيرة "تكاتك وتروسيكل" لدعم مدرس في انتخابات النواب ببني سويف

نظم أنصار المرشح عن حزب المصريين، عبدالعزيز محمدين، مُعلم أول دراسات اجتماعية، مسيرة دعم له بمسقط رأسه بمنطقة الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال، مستخدمين التوك توك والتروسيكل كوسيلة نقل لهم.

وطافت مسيرة المُرشح عن الدائرة الثانية وتضم مركزي ناصر والواسطى، عددًا من القرى، رافعين صورًا للمرشح وسط تشغيل الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت، وسط أهالي قريته الذين أعلنوا تأييدهم له، في ظل منافسة شرسة مع 31 مرشحا بالدائرة.

ويتنافس 91 مرشحا بدوائر المحافظة الأربع لحصد المقاعد الثمان الفردية المخصصة لمحافظة بني سويف، بينهم 23 مرشح حزبي، و68 مستقل، بعد تنازل مرشحين اثنين، في ظل انخفاض مشاركة العنصر النسائي عن الترشح والذي لم يتخطى سيدتان.

وخٌصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم " مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة" ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 24 مرشحا، والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدان" يتنافس عليهما 32 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.