ضبط راكب مصري قادم من إيطاليا حاول تهريب أدوية بمطار برج العرب

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام جمارك المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنه 1955وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

جاء ذلك بناءً على مذكرة الاشتباه المقدمة من طارق عبد المنعم مدير ادارة الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير ادارة المكافحة وكذلك مذكرة الاشتباه المقدمة من وليد عيسى مدير ادارة الوديعة مفادها اعتزام الراكب ع. ع. ع القادم من إيطاليا على طائرة خطوط ويز إير تهريب أصناف مخالفة .

وتم تمرير الحقائب على جهاز x-ray بمعرفة مرسي عبد الستار فتلاحظ وجود كثافات معتمة .

وبالعرض على سعد عبادي مدير الإدارة قرر تشكيل لجنه جمركية لكشف المشمول من مصطفى حسين عاصم فتحي مأموري الحركة ومجدي عباس رئيس قسم المكافحة و طه الشهاوي رئيس قسم الأمن الجمركي تحت إشراف هشام عقل رئيس الوردية فتبين وجود 1568 عبوة أدوية بشرية ومستحضرات تجميل متنوعة داخل الحقائب، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٦٠٤٨٥٠ جنيه

وقرر مصطفى العربي مدير عام جمارك المواني الجوية تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٢٠/١٢

ويأتي ذلك بناء على تعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.