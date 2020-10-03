جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

أحبط رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1936 وتعديلاته، وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وبناء على إخبارية مقدمة من مكتب مكافحة المخدرات بالمطار، مفادها محاولة أحد الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من برجامو، تهريب أقراص مخدرة، وبالعرض علي هشام عقل رئيس الوردية، قرر تشكيل لجنة من السادة بسام السيد عامر وشبل السعيد عمر مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية فتبين وجود 67 قرص ترامادول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 11 لسنة 2020 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي .