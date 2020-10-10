أديب: "أدعو الجميع للمشاركة بالانتخابات.. حتى لو هلمهم من على القهاوي"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قناة CNN تنشر إعلانا لمذيعيها منذ 15 يومًا لأكثر من 30 مرة يوميًا يناشدون فيها الجمهور بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وأضاف أديب خلال حلقة السبت من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "كنت بغطي انتخابات وقت ما كان شعري كستنائي، وكنت بطلب من الناس إنهم ينزلوا يصوتوا، لأن ده أساس العملية الديموقراطية".

وتابع، أنه يجب على المصريين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى ضرورة أن يختار المصريون نوابهم، لأن القوانين التي أقروها خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على حياتهم.

وأردف: "إحنا مش عاوزين نحشد الناس، هنستفيد إيه لو المواطنين نزلوا كتير أو قليل؟! صوتك أمانة انزل هات النائب اللي إنت عاوزه".

وواصل: "أتحدى أن يستطيع أحد أن يزور الانتخابات في الصندوق، وطريقة الانتخابات المصرية تمنع التزوير، بعكس ما كان يحدث في سنوات مضت".

وأشار، إلى أن الولايات المتحدة تشهد دعوات بالمشاركة في انتخاباتها الرئاسية المقبلة، موضحًا: "من لا يختار لا يلومن إلا نفسه، والانتخابات بمن حضر، هناك 62 مليون مصري من حقهم المشاركة في الانتخابات، وإذا شارك منهم 25 مليون فإن هذا سيكون أمرًا جيدًا، ومن لم يحضر فلا يلومن إلا نفسه،خد حقك يا أخي، وأدعو كل الناس إلى المشاركة فيها حتى لو هلمهم من على القهاوي".