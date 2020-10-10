ضياء رشوان عن أعداد مصابي كورونا: لا نملي رأي على الإعلام الأجنبي

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، إن واقعه "الجارديان" عن أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، وفق دراسة كتبها باحث كندي، وكتب حينها أن الرقم الإجمالي الذي سيصل له مصر من مصابي الفيروس من 6 لـ21 ألف حالة إصابة، وتم استدعاء الصحفية للهيئة العامة للاستعلامات، وتم مناقشتها عن تلك الأرقام.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أننا لا نملي على الإعلام الأجنبي رأي، لكن كل ما نريده هو التأكد من المعلومات التي يتم ترويجها عن مصر، حيث أن المراسله لم تأتي بأي طرف علمي لتسأله، عن صحيح تلك الأرقام، لكنها بنت تقريرها وفق بيان تحليلي للباحث.

وأوضح أن المراسلة في ذلك التوقيت، رفضت تصحيح التقرير أو سؤال أحد العلماء، وتم اتخاذ قرار بإلغاء اعتمادها في مصر، لإثارتها الفزع والهلع على مستوى العالم، وفي اليوم الثاني، استغلت فضائية "الجزيرة" ذلك التقرير للتعليق عليه.

وأكد أنه في أعقاب ذلك التقرير، تم عقد مؤتمر مع جان جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية، وتم سؤاله عن إصابات فيروس كورونا عن مصر، وأكد أن تعداد الإصابات في مصر معلنة للجميع.

وأشار رشوان، إلى أن أوروبا سمحت بدخول مواطني 52 دولة ومنهم 4 دول عربية، وبعد فترة قامت بتقليص عدد تلك الدول لوجود تخوفات لديهم، وهو أمر سياسي وليس إعلامي: "لا يوجد تصريح لتشينجن لأي حد، وبيتبعوا مثل اللي اتلسع بمن الشوربة بينفخ في الزبادي".