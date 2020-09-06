ضياء رشوان: الجمهور المصري لديه مشكلة في تقبل الفكرة الحزبية

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن التجربة الحزبية المصرية منذ نشأتها في نهاية القرن الـ19 وهناك مشكلة في تقبل الجمهور المصري للفكرة الحزبية، وهذه تجربة تاريخية، موضحا أن البعض يقول إن تجربة دستور 1923 كانت ناجحة، ولكنها تجربة نخبوية، لم تكن الأحزاب في مصر موجودة بالشكل الذي نتصوره، حيث كانت مرتبطة بالعمد والمشايخ.

وأضاف "رشوان" خلال لقاء ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الأحزاب لمعت في عهد الرئيس السادات لمدة عام واحد فقط، حتى يناير 1977، ثم دخلت نفس المسافة، وبعد ثورة 2011 كان لا يوجد قيود في القانون المصري لنشأة حزب إلا بوجود 5 آلاف مواطن.

وأشار إلى أنه في مصر الآن 115 حزبا فيها صحيفتين حزبيتين فقط هما الوفد والأهالي، ويعودا إلى سنة 1976، "مفيش حزب واحد أضاف جريدة"، متسائلا: "ليه بالرغم من الحرية اللي شوفناها على الصعيد السياسي بعد 2011 ليه الناس في البيوت وشبابنا في الجامعة مرحوش الأحزاب.. فيه مشكلة مؤكدة والأحزاب تعمل بشكل موسمي".