ضياء رشوان: التحقت بطلائع الاتحاد الاشتراكي وأصنف نفسي ناصري

روى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، تفاصيل انضمامه لنادي الفكر الناصري، قائلا إن دخوله السياسة بدأ في الثانوية العامة، حيث تزامن ذلك في عام 1977 إذ حدثت انتفاضة يناير، وقبل هذه الفترة التحق بطلائع الاتحاد الاشتراكي.

وأضاف "رشوان" خلال لقاء ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن منظمة الشباب المنبثقة عن الطلائع كانت تجربة ثرية جدًا، وبدأ من هنا الاقتراب من أفكار الرئيس عبد الناصر، ومنذ هذه اللحظة صنف نفسه أنه ناصري، ولازال حتى هذه اللحظة على هذا الاعتقاد الفكري والسياسي، لافتا إلى أنه قاد انتفاضة يناير 1977.

وأوضح أن نادي الفكر الناصري كان كيان رسمي داخل جامعة القاهرة آنذاك، وأصبح مسؤول تنظيم النادي، والأمين العام المساعد له، لافتا إلى أنه كان هناك نواد أخرى في جامعتي المنصورة وعين شمس.

وأشار إلى أنه لاحظ في نفسه منذ البداية فكرة العمل العام، إذ انضم عام 1976 لحزب التجمع، موضحا أن سبب تسمية الحزب بهذا الاسم لأنه يجمع قوى اليسار، لافتا إلى أنه نشط في الحزب حتى ما بعد ثورة يناير 2011، وبعد ذلك استقال من الحزب، معتقدا أنه لن ينضم لحزب من الأحزاب في المستقبل، مؤكدا أن التغيير كان حلم جيله، وكان العمل السياسي جزءا من التغيير.