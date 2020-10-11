وائل جسار لجمهور مصر: أول مرة أغيب كتير.. بس الظروف أقوى مني

يحيي النجم وائل جسار، بأحد فنادق التجمع الخامس، حفل غنائي بعد غياب 7 أشهر، عن إحياء الحفلات بمصر.

وبدأ وائل جسار حفله، بأغنية "بحبك يا مصر"، وبعد ذلك غنى "غريبة الناس".

أعرب النجم اللبناني وائل جسار خلال الحفل، عن اشتياقه الكبير لشعب مصر، وقال إنه أول مرة يغيب عن مصر كل هذه المدة، ولكن الظروف كانت أقوى منه.

وأضاف أن مصر فقدها للغاية قائلا: "مصر وحشتني اوي وشعبها وحشني"، وغنى وائل مشيت خلاص، بتوحشيني، وغيرها.

يعود للحفلات المطرب البناني وائل جسار لمصر، بعد غياب 7 أشهر بسبب كورونا بـ"بحبك يا مصر"

كشف الفنان اللبناني وائل جسار، تفاصيل مشاركته فى أوبريت "مصر حكاية" المقرر طرحه اليوم، والذي شارك بالغناء فيه رفقة 9 مطربين مصريين من بينهم مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وقال جسار لـ"الوطن"، إنه رحب بشدة عندما تلقى دعوة المشاركة لسببين وهما أن الأوبريت مهدى لبلده الثاني مصر التي يحبها ويعشقها والثاني، لمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء المصري.وعن مشاركته في عمل يجمع مطرب المهرجانات شاكوش، أوضح بأن سبب مشاركته الأساسي هو حبه الغناء لمصر، وأنه يحترم كافة الأصوات وأذواق الناس.يشارك في الأوبريت كلا من: "مدحت صالح ومحمد فؤاد ووائل جسار وهشام عباس وأمينة ودياب وعمر كمال ومي سليم وحسن شاكوش وياسمين علي".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مطربي المهرجانات، في أغنية وطنية رفقة مطربين كلاسيك.

وأعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن استعداده لتقديم عمل فني جديد بمشاركة المطرب اللبناني وائل جسار والفنانة مي سليم .ونشر "شاكوش" صورة تجمعهم سويًا، وعلق:"الحمد لله قريبًا والنجم وائل جسار والنجمة مي سليم".