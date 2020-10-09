إندونيسيا: مخاوف من مصرع 11 شخصا إثر غرق سفينة صيد قبل 4 أيام

عبّرت السلطات الإندونيسية، اليوم الجمعة، عن خشيتها من أن يكون 11 شخصًا قد لقوا مصرعهم بعد غرق سفينة صيد في المياه، قبالة جزيرة بالي قبل أربعة أيام.

وقال رئيس مكتب البحث والإنقاذ بجزيرة بالي جيدي دارمادا في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم"، "إن السفينة عصفت بها أمواج ضخمة وانقلبت قبالة سواحل جزيرة بالي الجنوبية ليلة الاثنين".

وأضاف، أن هذه المعلومات أفاد بها أحد أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 12 شخصًا، والذي تم إنقاذه أمس، موضحًا أن السفينة كانت تبحر بدون معدات سلامة وفي ظل ظروف جوية غير مواتية.

وأوضح: "نظرًا إلى حالة السفينة التي لم تكن بها سترات نجاة ولا معدات أمان أخرى، فإن فرص بقاء الأحد عشر شخصًا على قيد الحياة ضئيلة للغاية".

وأكدت السلطات الإندونيسية، أن البحث عن أفراد الطاقم المفقودين استؤنفت اليوم، بمشاركة أفراد من البحرية ومكاتب البحث والإنقاذ ورجال شرطة المياه.