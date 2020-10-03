التحقيق في مصرع شاب غرق بأحد شواطئ الغردقة

تحقق نيابة الغردقة، اليوم السبت، في واقعة مصرع شاب في نهاية العقد الثاني من العمر، إثر غرقه بأحد الشواطئ بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، متأثرًا بإصابته بإسفكسبا الغرق بعد فشل محاولات إنقاذه.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة ثان الغردقة، يفيد بمصرع شاب يدعى إسماعيل محمد طايع 20 عامًا، من محافظة القاهرة، أثناء قيامه بالسباحة بشاطئ خاص شمال مدينة الغردقة.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاطئ غير مجهز، ولا توجد به خدمات إنقاذ بمنطقة الأحياء، وأن محاولات إنقاذه وأسعافه باءت بالفشل.

وحُرر محضر بالحادث، فيما طالب أهالي المنطقة بإغلاق الشاطئ لعدم جاهزيته بخدمات الإنقاذ.