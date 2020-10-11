علي جمعة: هروب الفتيات حال تعرضهن للعنف الأسري أعظم الضررين

وجَّه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، نصيحة للفتيان حال تعرضهن للعنف الأسري، قائلا: "إحنا ضد العنف الأسري ولو واجهتيه اقعدي واتفاهمي واستعيني واستغيثي لكن متهربيش لأن الهرب ارتكاب أعظم الضررين"، لافتا إلى أنه كلما ازداد العصر صعوبة ازدادت "ليونة" الوالدين في التعامل مع الأبناء.

واستشهد "جمعة"، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، بقول معاوية بن أبي سفيان حين قال: "بيني وبين الناس شعرة إذا شدوا أرخيت وإذا أرخوا شددت"، لافتا إلى أن ذلك يهدف بألا تكون الأمور متسيبة ومنفرطة، فكلما اشتدت العصر فيحتاج الأبناء للجرعات من الحنان والشعور بالأمان، مؤكدا أن العلم بالزمان شيء مهم.

وتذكر "جمعة" حوارا أجراه منذ أكثر من 40 عاما بين أحد علماء الأزهر وكان متأثرا جدا بما يحدث في الملاهي والمراقص وأراد أن يمنع بناته من مشاهدة التلفاز فأحد الشيوخ أتاه الله حكمة فقال له "هل ترضى أن بناتك تهرب من البيت مع ولد تاني؟ فقاله هات التلفزيون راح مدخله تاني يوم فهم لأنه جاهز للفهم، وعرف أن كل ما اشتد العصر قسوة وفتنة وبعدا كلما اشتد التعامل بالحكمة والموعظة الحسنة واللين".