بعد "العباية السودا".. غادة صقر ترتدي "البرقع العربي" في جولة انتخابية

واصل المرشحون للانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي جولاتهم الانتخابية بالدائرة الأولى المعروفة بـ"دمياط" والتي تضم مركز وبندر دمياط ومركز كفر البطيخ ومدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، وذلك من أجل الفوز بمقعد برلماني جديد في انتخابات 2020 حيث يتنافس المرشحون المحتملون لكسب ود الصيادين والفلاحين وصناع الأثاث باعتبارهم الشريحة الأكبر من المجتمع الدمياطي.

واتبعت النائبة غادة صقر، المرشحة بالدائرة، أسلوبا جديدا في الدعاية الانتخابية، بعد ارتدائها "عباية سوداء" بالأمس، حيث ارتدت، اليوم، البرقع العربي خلال لقاءاتها بقبائل العرب فيما واصل ضياء الدين داود المرشح عن ذات الدائرة بلقاء الصيادين.

وعقد ضياء داوود النائب البرلماني والمرشح المحتمل، مؤتمرات جماهيرية مع الصيادين وذويهم بقرى الشيخ درغام وكفر حميدو دائرة مركز دمياط للتعرف على مشاكلهم وعرض برنامجه الانتخابي.

في السياق ذاته، واصلت النائبة الدكتورة غادة صقر الدعايا الانتخابية لها من خلال حضورها مناسبات أفراح، وارتدت صقر الزي العربي خلال جولة انتخابية ولقائها بأبناء القبائل العربية بعزبة 5 بكفر البطيخ، حيث ارتدت البرقع فوق بدلة بيضاء ترتديها وأطلقت سيدات العرب الزغاريد بعد ارتدائها البرقع واحتضنت سيدات العرب صقر احتفالا بها.

ويتنافس 40 مرشحا بدائرة دمياط على مقعدين بينهم 8 سيدات ومن بين المرشحين 2 نواب هما ضياء الدين وغادة صقر ويخوض الاثنان الانتخابات على المقعد الفردى مستقل.

وتعقد صقر آمالا كبيرة على مركز كفر البطيخ الذي تم ضمه حديثا للدائرة الأولى حيث تركز جولاتها الانتخابية به نظرا لما يعرف عن أبناء هذا المركز من مشاركات إيجابية في الاستحقاقات الانتخابية كما تعول على ما كسبته من شعبية خلال عملها كنائبة برلمانية أما ضياء داود فيعول على شعبيته الكبيرة بين أبناء دمياط نظرا لما قدمه لأبناء دائرته خلال عمله البرلماني دورة 2015.