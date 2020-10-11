القصة الكاملة لخلاف أحمد السقا وتامر حسني بسبب "بوستر"

بدأ الخلاف بين أحمد السقا وتامر حسني بعد أن ظهر السقا في برنامج "السيرة" عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حينما سألته عن شخص مستاء منه: "تامر جاملني فى مسلسلي ولد الغلابة وظهر فى أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور فى مشهد بفيلمه الفلوس، ولكن مع طرح الفيلم في دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا".

وأضاف: "قمت بالاتصال بتامر، وقال لي إنه لا يعلم شيئا عنها، وأنها من صنع الجمهور، وربما تكون الشركة المنتجة هي من فعلت ذلك وليس هو، ولكني حزين مما حدث، لأنه يستحيل أن يحدث هذا الأمر بدون علم تامر، من معرفتي بتامر أنه لا يفعل ذلك، ولكن ربما لم يهتم بالموضوع".

وتابع: "لو قابلت تامر وقال لي كلمتين سينتهي الموضوع، وأنا مسامحه، ولكن ما حدث ليس من الجيد أن يحدث".

ليرد بعدها تامر عبر استوري انستجرام الخاص به قائلا "حبيبي وأخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى إنك تكلمني بيني وبينك، ولو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أى حاجة غلط، لأن الحاجات دي لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى مكتبش الكلام دا هنا، بس عشان بعد كلامك فى التلفزيون، الجمهور الكريم بقى ليه حق إنه يفهم الصح".

وأضاف: "عشان أفكرك بس، أنت كلمتني وقلت لي فيه خبر في موقع، وعليه صورة افتراضية للفيلم، وكاتبين أنك بطل فى الفيلم، وأنا رديت عليك ان دي اجتهادات صحفية والصورة من تصميم محبين اللي أكيد فرحوا بالخبر إننا مع بعض، حتى أنا مقولتش ان دي الشركة المنتجة، لأنها شركة كبيرة، ولا يمكن تعمل كدا، لأن الفيلم متباع للخارج والداخل باسم أخوك تامر حسني، نزل والناس كلها شافته، وأنت مش فيه ولا فيه اسمك، كل الأبطال طالعين مرسومين، ومعرفش زعلك من أيه الحقيقة، كان ممكن تزعل لو الكلام دا نزل على صفحتى أو صفحة الشركة المنتجة".

ظهر تامر خلال مسلسل "ولد غلابة "مع أحمد السقا كضيف شرف بدور تاجر ملابس ويلتقي السقا صدفة في طريق سفر.