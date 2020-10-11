طفل بعين واحدة وآخر مذبوح.. مستشفى أرمنت بالأقصر يثير الجدل في 35 يوما

شهد مستشفى أرمنت التخصصي، جنوب غرب الأقصر، العديد من الجراحات المتخصصة والنادرة خلال آخر 35 يوما حيث بدأ استقبال ذلك النوع من الحالات، الأمر الذي جعل المستشفى يتصدر حديث المواطنين بين الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لنجاح الأطقم الطبية به في إجراء تلك الجراحات بدون حدوث أي خسائر.

"الوطن" استعرضت أبرز الجراحات التي زادت من أسهم المستشفى لدى المواطنين وثقتهم بالأطقم الطبية بها.

1- مؤخرًا نجح أطباء مستشفى أرمنت المركزي في استئصال "ورم نادر" يزن 13 كيلو من رحم سيدة بمستشفى أرمنت بالأقصر

2- تفاصيل الجراحة تبدأ بنجاح الفريق الطبي من جراحي قسم النساء والتوليد في المستشفى في إجراء جراحة لاستئصال "ورم ليفي" بالرحم، لسيدة فى العقد الخامس من العمر، حيث تبين بعد توقيع الكشف الطبي أنها تعاني من مشكلات بالجهاز البولي وتضخم الرحم، كما أظهرت الفحوصات أوراما ليفية بالرحم، مضيفًا أن الحالة خضعت لأشعة رنين، كما تم توفير أكياس دم نظرًا لأن الورم الليفي النادر حدوثه، بلغ محيطه تقريبًا 17 سم ووزنه 13 كيلو جراما، واستغرقت العملية 5 ساعات متواصلة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

3- شهد مستشفى أرمنت أيضًا، ولادة 3 توائم لسيدة عشرينية تعرضت للإجهاض أكثر من مرة، وتعد هذه الولادة هي الأولى للسيدة.

4- المستشفى استقبل الأم "ش.أ" البالغة من العمر 21 سنة، عقب إصابتها بألم شديد بسبب نقص فى كمية المياه حول الأجنة، والذي أثر على قلة حركة الأجنة، فتم إجراء الفحوصات اللازمة ومن ثم دخولها إلى غرفة العمليات بعد أن لوحظ بعض التغيرات في حالتها مما استدعى تدخل الفريق الطبي للقيام بالعملية القيصرية، وكللت العملية بالنجاح والتوفيق حيث وضعت توائمها، 2 إناث وذكر.

5- نجح الأطباء بالمستشفى كذلك في إتمام عملية إنجاب سيدة لـ3 توأم ذكور، بعد أن كانت تعاني العديد من المشاكل التي كانت تقلل فرص الولادة.

6- سيدة بلغت من العمر 35 عاما، دخلت قسم النساء والتوليد، عقب تحويلها من مستشفى القرنة في حالة تعب شديد؛ بسبب آلام في الحوض، وكانت تعاني من انتفاخ الأنبوبة اليسرى، وأنبوبة واحدة فقط سالكة، وحتمًا تقلل من فرصة حدوث الحمل في كل شهر، لأن الحمل في الحالة الطبيعية، وعندما تكون الأنبوبتان سالكتين كليهما، يحدث بنسبة لا تتجاوز 20% فقط في كل شهر، وهذا في أحسن الظروف، لكن عند وجود أنبوبة واحدة فقط سالكة، فإن هذه النسبة ستنخفض بكل تأكيد، مما يعني بأن السيدة قد تحتاج لوقت أطول من المعتاد.

7- العلاج في هذه الحالة كان هو فصل الأنبوبة، وخضعت الحالة للفحوصات الطبية، ثم دخلت غرفة العمليات، لإجراء عملية ولادة قيصرية لها، ووضعت ٣ توأم ذكور، والحالة الصحية لها وللمواليد جيدة، ووضع الأطفال في الحضانات تحت الملاحظة.

8- شهد المستشفى حالة ولادة نادرة لطفل مذبوح الرقبة، حيث قال الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفي، إنه تم إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة أتت إلى المستشفى تعاني من نزول مياه الجنين وتسمم الحمل، وتم طلب فحوصات وتجهيز مكان عناية للأم.

9- في إحدى عمليات الولادة لاحظ الطبيب الذي قام بإجراء العملية وجود تشققات في جلد الطفل، وتم إرساله للحضانة لفحصه وتشخيصه، وتبين أن الحالة تعاني من متلازمة تشقق جلدي وتشوهات متعددة، واسمها العلمي congnital erosive and vesicular dermatosis، وأكد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى أن هذه الحالة نادرة وقد تحدث غالبا نتيجة تناول الأم أدوية معينة تؤدي بدورها إلى حدوث تشوهات للطفل خاصة في بداية الحمل، حيث وُلد الطفل بتشققات جلدية تزداد مع حركته ينتج عنها جروح البعض منها أحدث قطعا في الرقبة يشبه حالة الذبح، والطفل كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة عقب 24 ساعة فقط من ولادته، حيث لم تكتب له النجاة في مثل هذه الحالة.

10- أكثر الحالات جدلًا التي شهدها المستشفى كانت خروج طفل من رحم والدته بعد 7 شهور حمل بعين واحدة وعيوب خلقية بالمخ والقلب والرئة، وهو ما فسره الطبيب بأنه عيب جنينى فى التكوين، وأكد الأطباء أن حالة الطفل النادرة من المعروف طبياً أنه لا يستطيع أن يعيش أكثر من 24 ساعة بعد ولادته بتلك العيوب الخلقية، وهو ما حدث حيث توفى بعد ولادته بفترة قليلة.