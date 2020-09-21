مشادة على الهواء بين أم الوليد "المذبوح" وطبيب مستشفى أرمنت

دارت مشادة كلامية على الهواء بين والدة مولود توفى بعد قليل من ولادته بمستشفى أرمنت، غرب الأقصر، ورئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى، حيث أصرت الأم على أن وفاة ابنها بـ"ذبح" في رقبته، كان نتيجة الإهمال، بينما أكد الطبيب أن الوفاة طبييعية نتيجة إصابة الطفل بتشوهات خلقية.

وقال رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت، الدكتور محمد عز الدين، في مداخلة مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن حالة الطفل "المذبوح" نادرة تحدث كل 10 ملايين حالة، مؤكداً أن "المستشفى بأكمله في غاية الحزن لوفاة الطفل، ويقدرون شعور أسرته".

وأضاف الطبيب أنه يجب على أسرة المولود المتوفي عرض جثته على الطبيب الشرعي، حيث أن حديثه قد مقنعاً أكثر بالنسبة لهم، وتابع بقوله: "احنا مش في موقف عدائي، ويا ريت لا نتهم بالتخوين من قبل الأهل..ون هذه حالة نادرة تحدث كل 10 ملايين حالة ولادة".

أما "وفاء صلاح"، والدة الطفل الذي توفي بعد ساعات من ولادته، فأكدت، خلال اتصال هاتفي مع البرنامج، أنها تتهم القائمين على المستشفى بالإهمال، مما تسبب في وفاته، وأضافت أنه لم يتم إخطارها أو إخطار والد الطفل، بإصابته بأي عيوب خلقية بعد ولادته.

واحتدت "الأم" على رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت، ووجهت سؤالها إليه: "ابنى توفى أمتى؟"، فرد قائلاً: "وفق تقرير رئيس قسم الحضانات، توفى بعد 24 ساعة"، فسالته مرة أخرى: "طيب ليه سلمتوني أبنى بعد 48 ساعة؟"، وتابعت بقولها: "لم أعلم أن ابني مات إلا لما كنت بأعمل تصريح الخروج بتاعي.. أنا معرفش إن ابني ميت"، وأجاب الطبيب بأن "إجراءات تسليم الطفل يُسأل عنها قسم الحضانات".