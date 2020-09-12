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عضو الرقابة الصحية يتفقد مستشفى أرمنت بالأقصر

لليوم الخامس على التوالي

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
12:52 م | السبت 12 سبتمبر 2020
زيارة عضو الرقابة الصحية لمستشفى أرمنت غرب الاقصر

زيارة عضو الرقابة الصحية لمستشفى أرمنت غرب الاقصر

تفقد الدكتور خالد عمران، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لليوم الخامس على التوالي، مستشفى أرمنت التخصصي النموذجي لمتابعة تطبيق متطلبات تسجيل المستشفيات.

وتم عمل تجربة لفريق الاستجابة السريعة RRT وتجربة للإنعاش الرئوي code blue، والتأكد من تدريب الفريق الطبي عليها وتجربة خراطيم وصناديق الحريق للتأكد من جاهزياتها، وتدريب العاملين عليها في حالة حدوث أي طارئ.

كما تابع "عمران" جهود العاملين للتسجيل بمنظومة التأمين الشامل، والتأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة بجميع أقسام المستشفى.

 

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