مختار نوح: عناصر الإخوان الإرهابية يبلغون الشرطة عن زملائهم

قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بعض عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية يبلغون الشرطة عن زملائهم، وهذا أدى إلى القبض على عدد كبير من عناصر الجماعة، موضحا أن الإخوان انتهت كفكرة، ولا يوجد بها جيل جديد يدخل الجماعة.

وأضاف "نوح"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، السبت، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن إبراهيم منير، يستفيد من هذا الوضع، وهو لديه مكتب لتسيير الأعمال في بريطانيا، موضحا أنه يظهر أمام بعض الدول على أنه صاحب كلمة على التنظيم، ويسوِّق لنفسه على أن التخاطب يكون معه، وأن مخابرات الدول تتحدث معه، وهذا بالنسبة له شرف كبير جدا.

ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المخابرات في بعض الدول تتواصل مع الجماعة لنشر أخبار معينة، أو الضغط على مصر في بعض الملفات، مشيرا إلى أن موضوعات مثل مشاكل مصر في إثيوبيا وليبيا، بالطبع لم تدر بعيدا عن أجهزة المخابرات.

وأوضح أن "منير" يسوِّق لنفسه على أنه يدير الإخوان ولكنه حقيقة لا يديرهم، وإذا عقد مؤتمرا عاما لن يحضره الكثير، مؤكدا أن التنظيم الدولي انتهى، ولكن يمكن التواصل معه من قبل عناصر الجماعة كشخص معروف ومشهور.

وأكد أن محمود عزت كان مرشدا للجماعة وليس محمد بديع، وعندما تم القبض على "عزت" حدث تصلب في شرايين جماعة الإخوان المسلمين، مشددا على أن إبراهيم منير لا يقود الجماعة على أرض الواقع، مشددا: "خليه يعمل مؤتمر عام ويورينا نفسه، لكن هو معندوش".

وشدد على أن التنظيم الدولي للإخوان سقط عندما حدث خلافا بين الإخوان في الكويت، والإخوان في العراق، وضاع التنظيم الدولي عندما أيدت عناصره بعض الأنظمة في عدد من الدول في المنطقة.

مختار نوح: عناصر الإخوان الإرهابية في الخارج مشتتين وحاسين بالضياع

ولفت إلى أن الإخوان الموجودين في تركيا ظروفهم لا تسمح بالتضحية بأنفسهم مرة أخرى، وبعضهم لا يعمل وأسرهم مشردة، وتموت والأطباء يعملون أعمال لا تليق بوظائفهم.

وأشار إلى أن "الإخوان في الخارج منقسمين ومشتتين وحاسين بالضياع بين العاملين في القنوات الفضائية"، لافتا إلى أن غالبية الذين يعملون في القنوات الفضائية عمال عاديين، ولا يحصل على المبالغ الكبيرة من المال إلا عدد قليل من الأشخاص.

وأوضح أن إعداد البرامج الفضائية يصل لهم من خلال ضابط في المخابرات التركية، ولذلك فإن برامج القنوات الفضائية لا يوجد بها معدين، موضحا أنه غير مسموح للظهور على الهواء مباشرة إلا لثلاثة إعلاميين فقط، والباقي تسجيلات.

وأكد أن هناك خلايا نائمة ولكنهم شتات ومتفرقين ولا يجمعهم شيء، ولا يوجد أيضا "نبت جديد" أو جيل إخواني جديد، موضحا أنهم كانوا يستخدمون المدارس لإعداد الأجيال، ولكن الآن هذا الأمر غير موجود حاليا.

وأشار إلى أن عناصر جماعة الإخوان المسلمين هم من يذيعون تسريبات وتسجيلات بعضهم البعض، وهم يهددون بعضهم البعض بهذه التسجيلات، مشددا على أن القيادي محمود حسين مثلا متهم بالسرقة.