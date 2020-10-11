التعليم تعقد اجتماعا مهما بشأن العام الدراسي الجديد بعد قليل

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، اجتماعًا مهما وموسعًا عبر شبكة "فيديو كونفرانس"، مع مديري المديريات التعليمية ومسؤولي التعليم العام على مستوى الجمهورية، لبحث الاستعدادات النهائية، وخطة عمل المدارس وجداول الحضور والدراسة في العام الدراسي الجديد في ظل تداعيات واستمرار تفشي فيروس كورونا.

ويناقش الاجتماع الوقوف على الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها داخل المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، ومناقشة تعليمات الوزارة الخاصة بغلق أي منشأة تعليمية حال ظهور أي حالات كورونا، والوقوف على الموقف النهائي لتسليم الكتب المدرسية، وموقف الصيانة البسيطة للمدارس ومجموعات التقوية التي تنظمها المدارس مع الإدارات كبديل للدروس الخصوصية، لتحقيق عام دراسي منضبط.

شوقي: انتهينا من الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي.. ولا نيّة لتأجيلها

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة أنهت استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر الحالي، مشيرا إلى أنّه لا توجد أي معوقات تؤثر على بداية الدراسة، ولا يوجد أي نيّة لتأجيل العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم: جاهزون لماراثون العام الدراسي الجديد بجميع المدارس

وأضاف شوقي، لـ"الوطن"، أنّ المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية استعدت تماما لانطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد، من حيث تجهيز المدارس وصيانتها، وتجهيز الفصول، وتعقيم المدارس بشكل دوري، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب وجميع العاملين بمنظومة التعليم، لافتا إلى أنّ وزارة التعليم اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

شوقي: حملات مفاجئة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بمختلف محافظات الجمهورية

وأشار شوقي، إلى أنّه سيكون هناك حملات مفاجئة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بمختلف محافظات الجمهورية، وسنعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز للطلاب بمختلف مراحل التعليم الأساسي، موضحا أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ستتابع سير الدراسة لحظة بلحظة، بالتنسيق مع المديريات التعليمية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على اليوم الدراسي بأحد المدارس.