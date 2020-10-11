المهندسين: بدء التواصل مع شركات ومصانع لتوفير فرص عمل لحديثي التخرج

أعلنت لجنة التدريب والتوظيف بنقابة المهندسين، أن أهم الملفات التي ناقشتها لجنة التدريب والتوظيف، في اجتماعها الثالث، تركزت على تأهيل حديثي التخرج لسوق العمل، وتوفير فرص عمل لهم.

وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أن الاجتماع الثالث عقد برئاسة المهندس محمد سليم، وبحضور المهندسة ياسمين الموجي، مقرر اللجنة وعضو المجلس الأعلى، والمهندس محمد ثروت، المقرر المساعد للجنة؛ لإقرار الرؤية المستقبلية لعملهت خلال الفترة المقبلة، والبدء فورا في تجميع البيانات، والتواصل مع الشركات والمكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات والمصانع الهندسية؛ لمعرفة الوظائف الشاغرة بها بهدف تسكين المهندسين ذوي الكفاءات.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها، سبل التأهيل الفعال للمهندسين حديثي التخرج، ما يساهم في تحسين مهاراتهم، وتسهيل فرص حصولهم على عمل مناسب.

من ناحية أخرى، تجري شعبة الهندسة المدنية محاضرة السبت المقبل، عن "انهيار المنشآت - أخطاء ودروس"، ضمن المحاضرات المجانية التي تقدمها شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي.

وقال رئيس شعبة الهندسة المدنية، إن الشعبة تسعى دائما للبحث وتقديم كل ما يمكن أن يستفيد به المهندس المدني، موضحًا أن الفكرة جاءت بتقديم مادة علمية متميزة بخبرة مقدميها لكل مهندس؛ لصقل خبرته وتميزه وتقليل فرصة الأخطاء، وتقليل عنصر الزمن للحصول على التميز، دون أن يتكلف مبالغ ربما لا تناسب الجميع، للحصول على مثل هذه الجرعة المكثفة من المعلومة.

وأضاف المهندس أحمد رمزي: "كان التواصل مع قامات الخرسانة، وبمجرد عرض الفكرة تحمس لها الجميع، وكان قبول منح المحاضرات تطوعا، ومشاركة منهم لشعبتهم دون تقاضي أي مقابل".

وأشار "رمزي"، إلى أنه بمجرد الانتهاء من محاضرات الخرسانة الست، سوف يليها كل مجالات الهندسة المدنية تباعا، كما تعُد الشعبة لتقديم عددا من الندوات المهمة في ذات الشأن، فيما يخص المشاريع القومية الهندسية التي تتم حاليا، على سبيل المثال المتحف المصري الجديد، الذي يعد صرحا إنشائيا يهم جميع المهندسين؛ للاستفادة من كل الخبرات التي قدمت لتنفيذه بهذا الإبهار، وكذلك شبكة الطرق والكباري.