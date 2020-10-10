"مدنية المهندسين" تناقش تطبيقات القيمة بالمنشآت الخرسانية اليوم

تنطلق، اليوم السبت، خامس المحاضرات المجانية التي تقدمها شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي، ضمن سلسلة مجانية تشمل 6 محاضرات لكل مهندسي مدني يقدمها نخبة من أساتذة الخرسانة يوم السبت من كل أسبوع على مدار ستة أسابيع.

ومن المقرر أن تتناول محاضرة اليوم موضوع "تطبيقات هندسة القيمة في المراحل المختلفة بالمنشآت الخرسانية"، حيث نظمت الشعبة 3 محاضرات سابقة الأولى عن "حقوق وواجبات المهندس والاستشاري والمقاول بالموقع"، والثانية تناولت "استخدام البلاطات الخرسانية سابقة الإجهاد"، بينما تحدثت المحاضرة الثالثة عن "النظم الإنشائية للكباري الخرسانية"، وتناولت المحاضرة السابقة "فحص المنشآت الخرسانية - حالات دراسية"، وتختتم سلسلة المحاضرات الست يوم السبت المقبل 17 أكتوبر بموضوع "انهيار المنشآت - أخطاء ودروس".

وقال رئيس شعبة الهندسة المدنية، إن الشعبة تسعى دائما للبحث وتقديم كل ما يمكن أن يستفيد به المهندس المدني، موضحًا أن الفكرة جاءت بتقديم مادة علمية متميزة بخبرة مقدميها لكل مهندس لصقل خبرته وتميزه وتقليل فرصة الأخطاء وتقليل عنصر الزمن للحصول على التميز، دون أن يتكلف مبالغ ربما لا تناسب الجميع للحصول على مثل هذه الجرعة المكثفة من المعلومة.

وتابع بحسب بيان للنقابة، قائلا: كان التواصل مع قامات الخرسانة وبمجرد عرض الفكرة تحمس لها الجميع وكان قبول منح المحاضرات تطوعًا ومشاركة منهم لشعبتهم دون تقاضي أي مقابل.

وأضاف المهندس أحمد رمزي، أنه بمجرد الانتهاء من محاضرات الخرسانة الست سوف يليها كل مجالات الهندسة المدنية تباعًا، كما تعد الشعبة لتقديم عدد من الندوات المهمة في ذات الشأن، وذلك فيما يخص المشاريع القومية الهندسية التي تتم حاليا وعلى سبيل المثال المتحف المصري الجديد والذي يعد صرحًا إنشائيا يهم جميع المهندسين للاستفادة من كل الخبرات التي قدمت لتنفيذه بهذا الإبهار، وكذلك شبكة الطرق والكباري.