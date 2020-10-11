الأربعاء.. وزيرة الثقافة وسفيرة كولومبيا في أمسية "علاقات ثقافية"

ينظم الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة سعاد شوقي، رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الأمسية الثالثة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتي يتم الاحتفاء فيها بدولة كولومبيا، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، في تمام السادسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل.

وتتضمن الأمسية:

- كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

-كلمة السفيرة أنا ملينا مونيوس دي جابيريا سفيرة كولومبيا بالقاهرة.

- كلمة السفيرأشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية.

- الشاعر أحمد الشهاوي.

- القاص والناشر عاطف عبيد.

- الأديب منير عتيبة.

يدير الندوة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس، وتقام بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

ونظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الأمسية الثقافية الثانية من سلسلة ندوات "علاقات ثقافية" بعنوان "مصر والصين" بالمجلس الأعلى للثقافة، يوم الأربعاء الماضي، بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام، والسفير لياو ليتشيانغ سفير الصين بمصر، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية من الجانبين.

وأعلنت وزارة الثقافة عن مبادرة "علاقات ثقافية" التي انطلقت من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية واحتضنها المجلس الأعلى للثقافة بدعم الوزيرة، وتم التنسيق فيها مع المنسقين بوزارة الخارجية.

وتهدف المبادرة الجديدة "علاقات ثقافية" إلى إلقاء الضوء على الجوانب الثقافية للعلاقات القائمة بين مصر وشعوب العالم المختلفة، وذلك من خلال استضافة سفراء تلك الدول للتعريف بثقافة دولهم، وكذلك مجموعة من الضيوف المهتمين بثقافة هذه الدول للتركيز على العلاقات والروابط الثقافية التي جمعتها بمصر على مدار التاريخ، وبهذه الكيفية تسعى المبادرة إلى أن تقدم للجمهور المصري رصيدًا متميزًا ومهمًّا من صور التواصل والتبادل الثقافي بين مصر ودول العالم المختلفة والذي قد يكون غائبًا في بعض الأحيان.