مدبولي: عدد المواليد في مصر يعادل 6 دول أوروبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الزيادة السكانية في مصر مرتفعة مقارنة بدول العالم النامي، إذ وصل عدد السكان في عام 1970 لنحو 33 مليون نسمة، واليوم بعد 30 سنة وصل العدد لـ100 مليون، وكان عدد سكان تايلاند أكبر من مصر في 1970، إذ وصل عدد سكانها لـ37 مليون نسمة، وأصبحت حاليا 70 مليون نسمة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ عدد المواليد السنوي عام 1950، يعادل نفس عدد المواليد السنوي في إيطاليا، وفي العام 1977، عادل عدد المواليد في مصر إيطاليا وفرنسا معا، بينما في عام 2019 أصبح عدد المواليد في مصر يعادل عدد المواليد في 6 دول أوروبية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.