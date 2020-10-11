غدا.. فتح باب التخلفات وتعديل الرغبات لـ"تنسيق الأزهر"

تفتح جامعة الأزهر باب التنسيق، للطلاب الراغبين بتسجيل رغباتهم والتعديل عليها طبقا للحد الأدنى للمجموع والتوزيع الجغرافي والقواعد المعمول بها، وذلك غدا الاثنين 12 أكتوبر وحتى الثلاثاء 13 أكتوبر، من خلال موقع بوابة الحكومة.

وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أعلن الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وأعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المشرف العام على مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة، وكلية طب بنات الأزهر بدمياط 634 درجة، وكلية طب بنات الأزهر بأسيوط 632 درجة، وكلية طب الأسنان بنات القاهرة 631 درجة، وكلية الصيدلة بنات القاهرة 628 درجة، وكلية الصيدلة بنات أسيوط 626 درجة، وكلية الهندسة بنات القاهرة 619 درجة.

بيما الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض 617 درجة، والمعهد الفني للتمريض بالقاهرة 601 درجة، والمعهد الفني للتمريض بأسيوط 589 درجة، وكلية التربية بنات بالقاهرة 575 درجة، وكلية الاقتصاد المنزلي 532 درجة، وكلية التجارة بنات بالقاهرة 504 للقسم العلمي، وكلية التجارة بنات باللغة الإنجليزية 587 درجة.

وأغلقت جامعة الأزهر باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية، الخميس قبل الماضي.

كان الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 68%.

وكان مجلس جامعة الأزهر وافق على إضافة معهد نظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة بنين وبنات إلى رغبات التنسيق، بدءاً من العام الدراسي الجديد.

وأضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه وافق أيضًا على إضافة معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون للبنين، وشعبها بـ"الدراسات الإسلامية والعربية للبنات"، إلى رغبات التنسيق بدءاً من هذا العام، وتقرر افتتاح المعهد بالكليات المذكورة في "القاهرة، وطنطا، وتفهنا الأشراف، وأسيوط".

ووافق المجلس على إضافة فصول الهندسة الزراعية بأسيوط إلى رغبات التنسيق، بدءاً من هذا العام، وكذلك تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى بنسبة 2% لطلاب محافظة شمال سيناء، الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، شريطة أن يكون مقيمًا بها فعليًا.