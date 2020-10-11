إصابة 7 أشخاص في 3 مشاجرات متفرقة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، 3 مشاجرات بمراكز "البلينا وطما وقسم شرطة أول سوهاج"، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص، بينهم 2 بطلقات نارية، سيطرت عليها الأجهزة الأمنية، وضبطت المشاركين فيها.

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، بحدوث مشاجرة بقرية الشيخ مرزوق، وانتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وسيطرت علي المشاجرة، وتبين إصابة كل من أحمد جابر، 20 عاما، بطلق ناري بالفخذ الأيمن، ويحيي محمد عبد الحميد، 31 عاما، بذات الأمر ولكن في القدم اليسرى، ونقلا إلى مستشفي البلينا المركزي، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

وورد بلاغ من مأمور مركز شرطة طما، يفيد وقوع مشاجرة بدائرة المركز، وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقع، وتبين بالفحص أنها بين كل من طرف أول "سيد.م.ش"، 63 عاما بالمعاش، مصابا بجرح بفروة الرأس، واشتباه كسر بالساعد الأيسر، وحول لمستشفي أسيوط الجامعي، وطرف ثان "عادل.م.ع"، 55 عاما، عامل مصاب بفروة الرأس أيضا بجانب اليد اليسري، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية.

وورد أيضا بلاغا، لقسم أول شرطة سوهاج، بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "فايزة.ا.ح"، 32 عاما، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، وزوجها "ناصر.م.ح"، 51 عاما موظف، وطرف ثان "إسلام.ج.ع"، 23 عاما، عامل مصابا باشتباه نزيف بالمخ، ونقل لمستشفي سوهاج الجامعي، "سامية.ج.ع"، 20 عاما ربة منزل، مصابه بكدمات متفرقة بالجسم.

وضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كلا منهما علي الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.