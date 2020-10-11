مرشحة بـ"الحامول" في كفر الشيخ تبث جولاتها "أون لاين": أسهل وأسرع  

تعتمد أنوار رشاد، مرشحة حزب الوفد بمجلس النواب 2020 والتي تنافس على أحد مقعدي الدائرة الثالثة في كفر الشيخ، والتي تضم مراكز "الحامول، بيلا، والبرلس"، ويتنافس عليها 29 مرشحا بينهم 5 سيدات و4 نواب حاليين، على بث جولاتها الانتخابية بالقرى بطريقة "البث المباشر" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في ظل ارتفاع تكاليف لافتات الدعاية الانتخابية.

وتكثف المرشحة من جولاتها الانتخابية بالقرى منذ فترة طويلة وقبل فتح باب الترشح، حيث تتجول بين القرى والعزب وتلتقي الأهالي وتبحث مشاكلهم وتناشد المسؤولين "في البث المباشر" سرعة حلها، حيث تبحث عن فرصة في هذه الانتخابات بعد تكرار خوضها للانتخابات السابقة ولم توفق.

وأكدت مرشحة حزب الوفد، أنها تلجأ لبث جولاتها بثا مباشرا لأنها ترى أن الإنترنت أصبح أسرع وأسهل بكثير ويصل لعدد كبير من الناس: "مفيش حد النهاردة معندوش إنترنت، علشان كده بث الجولات مباشر ومناشدة المسؤولين بحل المشاكل على الهواء أسرع وأسهل بكتير من تعليق اللافتات".

واشتعلت المنافسة بين المرشحين على هذه الدائرة، حيث ينافس النواب الـ4 الحاليين نحو 25 مرشحا بينهم 3 مرشحين دفع بهم حزب مستقبل وطن وهم يونس عبدالرازق، من بلطيم، وعصام عبدالغفار، البرلماني السابق، من الحامول واللواء فؤاد عبدالدايم، من مركز بيلا، حيث دفع الحزب بمرشح في كل مركز من المراكز الثلاث.

وينافس 29 مرشحا على مقعدي الدائرة بينهم نواب البرلمان الـ4 الحاليين وهم أيمن عبدالله، عبدالعزيز حمودة، إبراهيم القصاص، ومحمد إسماعيل، حسبما أظهر الكشف الابتدائي للمترشحين "فردي"، الذي أعلنته لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ3 مرشحين على المقعدين وهم "عصام عبدالغفار، البرلماني السابق، ويونس عبدالرازق، الذي خاض تجربة سابقة ولم يوفق، واللواء فؤاد عبدالدايم"، كما ينافس كل من مبروك المزين، ابن البرلس الذي يتمتع بشعبية كبيرة، أحمد راضي، ياسين متولي، ابن بلطيم والذي يتمتع بشعبية أيضا، محمد ذكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في قرى الحامول، جميلة بدير، عزت عبدالمنعم.

كما ينافس على المقعدين أيضا كل منفاطمة منصور، وهلالة الشناوي، مختار جبريل، صبح أبو المجد، علي إبراهيم عامر، شادي عوض، وسام إبراهيم، محمد معوض، وسام علي، أنوار رشاد، دولت بسيوني، أحمد حجازي، السيد عياد، سعد أحمد، ياسر مرزة، رضا عطية.

ويكثف مرشحو حزب مستقبل وطن الـ3 من جولاتهم ويعتمدون على العائلات والقرى، حيث أن القرى بها كتلة تصويتية عالية، بينما يكثف النواب الحاليون أيضا من جولاتهم الانتخابية.