فيديوهات "تيك توك" أحدث أنواع الدعاية الانتخابية لمرشحي النواب

دائما ما تثير الدعاية الانتخابية الأحدث، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتأتي الإثارة هذه المرة نتيحة استخدام فيديوهات "التيك توك" كدعاية لمرشحي مجلس النواب، ليس فقط لكونها دعاية حديثة وإنما استخدام البرنامج في حد ذاته أصبح مثيرا للجدل نتيحة الفيديوهات المقدمة من الشباب.

ونشر أحد الشباب فيديو على تطبيق "تيك توك" لدعم المرشح المستقل عن دائرة قويسنا وبركة السبع الدكتور محمد علام، ويظهر الشاب من خلال الفيديو وهو يحمل "تيشرت" عليه صورة المرشح، مع استخدامه الأغاني الشعبية ويقوم بالرقص على الأغاني رافعا صورة المرشح.

وأكد الدكتور محمد علام، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لم يكن يعلم شيئا عن الفيديو إلا بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام أحد الشباب المؤيدين له بعمل الفيديو ونشره، مؤكدا أن الدعاية الحديثة أصبحت أمرا مطلوبا خاصة بين فئة الشباب، موضخا أنهم سيلقون الدعم منه في الفترة المقبلة لاستكمال الدعاية الانتخابية.

وتشهد كشوفات الناخبين في دائرة قويسنا وبركة السبع تواجد كلا من، سامي فتوح مرشحا عن حزب مستقبل وطن، وعلي حماد مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وعبدالحكيم محمد التعلب مستقل رمز الكف، يوسف نصار مستقل رمز الحصان، منير محمد مندور مستقل رمز الأسد، عصمت عبدالفتاح يس مستقل رمز بندقية الصيد، محمد حمدي موسى مستقل صقر، محمد صلاح علام مستقل رمز الطائرة الورقية، طلعت أنور أحمد مستقل نجفة، رزق نزيه مستقل رمز التمساح.

وشملت كشوفات الناخبين، محمد أبو الفتوح مستقل غصن الزيتون، عبدالرحمن فتوح حماد مستقل رمز المدفع، حاكم السعدني حسن مستقل رمز ساعة اليد، أحمد محمد محمود مستقل رمز الميكروفون، محمد إبراهيم أبو عبيد حماة الوطن رمز التاج، محمود محمد عفيفي مستقل رمز المروحة، عبدالعزيز فتحي الشلف مستقل عنقود العنب، حسن أحمد مستقل رمز السد العالي، أحمد رفعت مستقل رمز السفينة، علي محمد عبدالرحمن مستقل رمز الفيل، يوسف السيد يوسف مستقل رمز الشمعة.

كما شملت الكشوفات، ياسر الجندي مستقل رمز السكين، ومحمد عبدالغني التهامي رمز المنشار، وإبراهيم فتحي عبداللطيف رمز برج الحمام عن حزب مصر القومي، وممدوح طلعت محمد رمز الطائرة الهليكوبتر، ومحمد محمود عبدالله رمز المنبه، وأحمد يوسف إبراهيم رمز الغزال، وليد أحمد السيد رمز المنزل، وأحمد محمد كامل رمز اللؤلؤة، ومحمد أمين السباعي رمز الهدهد، وسمير أحمد عن حزب الإصلاح والتنمية رمز العصا، وهشام عبدالواحد عضو مجلس النواب الحالي مرحشا عن حول مستقبل وطن رمز القلم.