العائلات كلمة السر في انتخابات النواب بدائرة المرج

بالتزامن مع اقتراب مارثون انتخابات مجلس النواب، يتسابق 27 مرشحا على مقعدين في دائرة المرج بمحافظة القاهرة على كسب تأييد ودعم العائلات من خلال زيارات مستمرة للمنازل وجولات ميدانية لعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في دائرة المرج ضمن المرحلة الثانية التي تنطلق في الخارج من 4 حتى 6 نوفمبر، وفي الداخل خلال يومى 7 و8 نوفمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية للمترشحين في 19 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل.

وتشمل انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويخوض الانتخابات على مقعدي دائرة المرج 3 نواب الممثلين عن الدائرة في مجلس النواب الحالي، في مواجهة نائب سابق عن الحزب الوطني المنحل، ومترشحين خاضوا انتخابات 2015، وعدد من الوجوه الجديدة.

وفي سياق المنافسة الشرسة في دائرة المرج، ينسق عمر الرفاعي، المرشح عن دائرة المرج مستقل، مع عائلات الدائرة من خلال تكثيف اللقاءات معهم بهدف كسب تأييدهم في المعركة الانتخابية.

ويعتمد الرفاعي في السباق الانتخابي على خبرته في دائرة المرج الذي سبق ومثلها في مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل ثلاث دورات برلمانية متتالية 2000 و2005 و2010، قبل أن يفقد المقعد في انتخابات 2012، ويخسره أيضاً في انتخابات 2015.

ويواصل النائب أحمد علي، مرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة، جولاته الميدانية في شوارع المرج وسط المواطنين بهدف عرض برنامجه الانتخابي، بجانب لقاء رؤوس العائلات لكسب تأييدهم في الانتخابات.

وكثف النائب خالد أبوطالب، المرشح عن الدائرة مستقل، لقاءاته التعريفية مع المواطنين في الشارع وأماكن التجمعات العامة لشرح برنامجه الانتخابي وزيارات لعائلات الدائرة لكسب دعمهم في السباق الانتخابي.

ومن جانبه، يعتمد النائب عيد هيكل، مرشح حزب الوفد عن الدائرة على بث فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتناول كشف حساب عن أدائه في مجلس النواب الحالي، وعرض إنجازاته التي قام بها في الدائرة من خدمات.

وفي ذات السياق، يركز مرشحين دائرة المرج ومن بينهم حسام لبنة عن حزب المؤتمر، وناصر حسين عن حزب الحرية المصري على استخدام السوشيال ميديا في عرض برامجهم الانتخابية على المواطنين.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وتقسم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الآخرين عدد 100 مقعد لكل منها.

ويتنافس 4032 مرشحا على المقاعد الفردية، و4 قوائم انتخابية وهم: القائمة الوطنية، وقائمة نداء مصر، وقائمة أبناء مصر، وقائمة تحالف المستقلين.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المترشحين تنظيم أي اجتماعات أو مؤتمرات عامة التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما سمحت لهم بتلقي التبرعات من أي شخص أو حزب بحد أقصى 5%.