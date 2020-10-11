السيسي: محدش من المسؤولين هينام لحد ما الدولة تنهض من جديد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ كل المسؤولين بالدولة، لن يناموا أو يرتاحوا حتى يقدموا كل ما لديهم من أجل عودة الدولة ونهضتها من جديد، مشددا على أنّ هناك محاولات للإيقاع بالدولة من جديد، من خلال التحديات الكثيرة التي تواجهها.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "مش هنرتاح ولا هننام، هنشتغل ونشتغل عشان نطلع لقدام، كل اللي بيتعمل من هنا، كل اللي بيواجهنا في الصعوبات اللي بيواجهنا بيحاولوا يوقعونا تاني".

وأردف: "والله والله والله قسما بالله، ما تحقق في الست سنوات الماضية يساوي عمل 20 سنة في كل شيء، ولسه تاني 50 سنة شغل، نقدر نعمله في 6 سنين يا دكتور مصطفى ربنا يعيننا".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.