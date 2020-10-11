السيسي: أتصالح ازاي مع حد عاوز يهد بلادي ويأذي شعبي؟.. مقدرش

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، قائلا: "انتوا دايما مستهدفين، عاوزين ترتاحوا من اللي بيتعمل فيكوا ده، اتصالحوا، نعمل إيه نتصالح، إذا كنتم عاوزين تتصالحوا قولولي؟، هتقولوا البلد فيها حاجة، هقولكم لأ، بس أنا مقدرش اتصالح".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "مقدرش أتصالح، هما بيقولوا الصلح الخير، بس أتصالح مع مين؟، مع اللي عاوز يهد بلادي ويأذي شعبي وبلادي، لو اختلف معانا اختلاف، وكان الاختلاف على قد الاختلاف أهلا وسهلا، بس عشان تخش تدمر وتقتل وتضيع 100 مليون، أقدر أصالحك ازاي".

وتابع الرئيس السيسي: "إذا كنت أنا وشعب مصر، هان عليك الأطفال وسيدات مصر والكبار، مستعد تشردهم وتوديهم يقتلوا أو يبقوا لاجئين، اتصالح معاك ازاي".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.