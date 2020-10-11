"شوشة" يفتتح 3 محطات لتحلية المياه بوسط سيناء

افتتح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، 3 محطات للمياه في منطقة وسط سيناء، منها محطة لتحلية مياه الآبار في قرية بغداد بالحسنة، ومحطتي مياه في صدر الحيطان والريد بنخل.

وأكد المحافظ، أن افتتاح محطات المياه، لتوفير مياه الشرب للمواطنين، والمساهمة في القضاء علي مشكلة المياه، والتي تعاني منها منطقة وسط سيناء.

وأوصى "شوشة" بضرورة زراعة مساحة 10 أفدنة بالزيتون وباقي المحاصيل، بجوار كل محطة، علي أن توزع الأراضي على المواطنين من الأهالي، بواقع فدانين لكل أسرة؛ لتعميم الاستفادة منها.

وطالب اللواء محمد عبد الفضيل، أهالي تلك المناطق بترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة منها.

ورافق المحافظ، كلا من اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والمهندس سعيد إبراهيم بدة، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بسيناء، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء، ورئيسي مدينتي الحسنة ونخل، وعدد من المسئولين والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والمواطنين ومشايخ المنطقة.

من جهته، أكد المهندس سعيد ابراهيم بدة، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بسيناء، على الاهتمام بسيناء، وافتتاح العديد من مشروعات المياه والصرف الصحي لدعم التنمية.

وقال "بدة"، أن المحطات التي افتتحت، ضمن المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بإجمالي 50 مليون جنيه؛ لتحسين الخدمة ودعم مشروعات المياه والصرف الصحي بسيناء، مشيرا إلى أنه تم توفير 3 مصادر للطاقة، لتشغيل المحطات من بينها الكهرباء، ومولدات احتياطية والطاقة الشمسية؛ لضمان استمرار تشغيلها طوال الوقت.

وكان محتفظ شمال سيناء، قد افتتح محطة رافع مياه قرية الروضة في بئر العبد، بطاقة 1000 متر مكعب، وتكلفت 8.2 ملايين جنيها، خلال احتفالات المحافظة بذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

كما افتتحت عددا من المشروعات التنموية في مدينة الشيخ زويد، بقيمة 112 مليون جنيه، منها محطة لتحليه مياه البحر، على ساحل البحر بالشيخ زويد.