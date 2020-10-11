طريقة حجز القطارات الفاخرة في مصر وأسعار تذاكرها

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تملك 5 عربات قطارات فاخرة باسم "TOP VIP"، وهي صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع ضمن 212 عربة مكيفة أخرى بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية، وتم تسليمها للهيئة خلال عامي 2016 و2017، وتعتبر أفخم عربات السكة الحديد التي تملكها الهيئة، وتعدت نسبة المكون المحلي بها خلال تصنيعها نسبة الـ40%.

رئيس السكة الحديد: نحدث منظومة الجر لمواجهة الأعطال والتأخيرات وانخفاض معدل حوادث القطارات

وقال "رسلان"، لـ"الوطن"، إن الهيئة تعمل على تحديث منظومة الجر لمواجهة الأعطال والتأخيرات، وانخفاض معدل حوادث القطارات، مشيرا إلى أنه تم توريد نحو 100 جرار أمريكي جديد حتى الآن من إجمالي 110 جرارات، كما تم توريد 103 عربات قطار روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة، موضحا أن سكك حديد مصر بدأت في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.

"الوطن" ترصد طريقة حجز عربات القطارات الفاخرة في مصر.. وأسعار تذاكرها

1- عربات القطارات الفاخرة بالسكة الحديد المصرية قامت الهيئة بسحبها من الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التابعة لها نتيجة ضعف إشغالها أثناء رحلاتها ضمن قطارات النوم وقررت تشغيلها بمعرفتها مباشرة.

2- العربات الفاخرة التي تمكلها الهيئة تبلغ 5 عربات وتعمل حاليا ضمن تركيب قطارات أرقام 2006 و2007 و2014 و2015 خلال رحلاتها اليومية والعاملة بنظام الـVIP.

3ـ أسعار تذاكر هذه النوعية من العربات 300 جنيه للمقعد الواحد.. وتصل لـ150 جنيهاً بخط "القاهرة - الإسكندرية".

4ـ يتم صرف هذه التذاكر شخصية مدونا على كل تذكرة اسم الراكب ورقم بطاقة الرقم القومي.

5- يتم تغريم واعتبار كل من يحمل تذكرة غير مدون عليها بياناته مخالفًا وتحصيل منه قيمة التذكرة وغرامة.

6- غرامة المخالف بهذه العربات قيمتها 100 جنيه.

7- صرف تذاكر هذه العربات كوامل فقط وبأسعار موحدة تمثل تكلفة الرحلة بها من القاهرة إلى أسوان أو العكس.