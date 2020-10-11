ضبط سيارة محملة بـ45 شيكارة دقيق مدعم في حملة تموينية بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، برئاسة مجدى رياض، بالاشتراك مع إدارة تموين الشهداء والأجهزة المعنية، حملة تموينية مكبرة بنطاق المركز والمدينة؛ لضبط الأسواق ومصادرة السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ45 شيكارة دقيق أبيض بلدي مدعم، بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتحرر محضر رقم 10295 جنح الشهداء أمن دولة طوارئ، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة؛ لإعمال شئونها حيال الواقعة.

وأهابت إدارة تموين الشهداء بجميع أهالى مركز ومدينة الشهداء بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، على رقم (0482750276)؛ للتعامل الفوري معها، من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية، الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية الموسعة؛ لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق، للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق، وكذا تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع، حفاظا على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب.