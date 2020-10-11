السيسي: جوهر قضيتنا الحفاظ على الدولة المصرية وليس النظام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ القضية الخطيرة والتي تُعد جوهر القضايا المصرية، هي الحفاظ على الدولة وليس النظام: "بقولكم كده عشان تدرسوا الكلام ده في مدارسكم، وتعلموا الكلام ده في وحداتكم كجيش، وتقولوا للجنود بتاعتكم قولوا كده لأسركم، القضية الخطيرة هي استقرار الدولة".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أنّه يجب أن تظل الدولة المصرية صامدة: "لازم تكون واقفة على رجليها، والتجاوز اللي تم في كل القطاعات المصرية في الفترة الماضية، تم بسبب الفوضى".

وتابع الرئيس: "هقولكم حاجة صعبة، هو اللي قام سرق السكه الحديد في مصر، سرقها إمتي؟، في 2011، خط الواحات اللي اتسرق كان إمتى؟، في 2011، لما أكون عاوز أهد الدولة دي أحرك شعبها وأحوله لأداة لتدمير الدولة، هي دي القضية اللي تهمني، ودي اللي يجب التركيز عليها من الإعلام والمسؤولين".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.