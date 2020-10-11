خالد الجندي: الوعي من أبرز عوامل نصر أكتوبر

قال فضيلة الشيخ خالد الجندي، من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إن نصر أكتوبر كان بسبب عوامل عدة والتي من أهمها الوعي، عندما كان الوعي سليما عادت الأمة لبناء مجدها، ولعل العدو حقق بعض الخسائر المادية والنفسية، ولكن لم يستطع إلحاق الأذى بالوعي المصري، والذي عندما كان سليما عادت الأمة لبناء جيشها والتضافر بكل قواها واتحدت الأمة والمجتمع وأصبح لوحة واحدة.

وأضاف "الجندي" خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أنه كان محظوظا بالعيش في هذه الأيام المباركة، ورأى الأمة بأسرها كان لديها وعي كامل بوجوب تنحية الخلافات وتأجيل المشاكل والعمل والإنتاج ووجوب الربط على البطون وتحمل المشاق والصبر والجلد حتى تحقق المراد، فكان النصر بفضل الله أولا ثم بفضل عوامل عدة، أعلاها الوعي السليم الذي كان في مجتمع سليم.

وأشار إلى أن الإسلام انتصر في كل معاركه بالوعي، والسفهاء أو الطابور الخامس أو المخربون في داخل المجتمع موجودين في المجتمعات منذ قديم الأزل، الذين وصفهم قول الله تعالى "قد يعلم الله المعوقين"، والذين يحاولون تعويق الحضارة.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.